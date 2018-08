Deel dit artikel:











Akkerbrand in Vlagtwedde onder controle (update) Een akker langs de Weenderweg in Vlagtwedde staat in brand. (Foto: Huisman Media)

Aan het begin van de avond moesten twee blusvoertuigen van de brandweer in actie komen om een akkerbrand in Vlagtwedde in de kiem te smoren. De brand was ontstaan in een akker aan de Weenderstraat (N976) in het dorp.

De brandweer had moeite om het vuur te blussen omdat er brandjes op meerdere plekken waren ontstaan. Rond 18:30 uur was de brand onder controle, al was er nadien nog wel de nodige rookontwikkeling. De brand is mogelijk ontstaan tijdens werkzaamheden op het land.