De brandweer heeft vrijdagavond een brand geblust aan de Engelandlaan in Stadskanaal. Ze werden ingeseind door een rookmelder die afging en bij aankomst bleek er rook uit de woning te komen.

Er werd een deur geforceerd om in de woning te komen.Er werd al snel opgeschaald tot middelbrand omdat er veel rook bij de brand vrij kwam, maar niet veel later was de brand onder controle.

Het is nog onbekend of er mensen in de woning waren ten tijde van de brand.