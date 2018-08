Gouden plak aan neus Nederland voorbij na slechte wissel 'Kromo'

Een slechte wissel van Kromowidjojo deed Nederland vanavond de das om in de jacht op goud. (Foto: ANP)

Een slechte wissel van Ranomi Kromowidjojo heeft Nederland goud gekost tijdens de 4x100 meter vrije slag estafette op het EK langebaan in Glasgow.

De Groningse was slotzwemster, maar was heel traag met de overname toen Kira Toussaint aantikte. Op dat moment lag Nederland op de tweede plaats. Frankrijk ging aan de leiding.

'Kromo' kwam in de laatste vijftig meter nog wel naast de Française, maar aan de finish was het verschil een twaalfhonderdste seconde. De tijd die Kromowidjojo zwom was ook ver onder haar kunnen.

Kromowidjojo plaatste zich eerder op de avond voor de finale 50 vrij.

