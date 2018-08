Oeps: inzittende tikt versnelling aan, auto rolt in het water

Op de Abraham Westersstraat bij Nieuwe Pekela is vrijdagavond een auto in het water gerold. Dat ging op een vrij knullige manier.

Eén van de inzittenden tikte bij het verlaten van de auto per ongeluk met een tas tegen de versnelling aan, waardoor de auto weer in beweging kwam en uiteindelijk het water in rolde.

Een duiker en een bergingsbedrijf moesten eraan te pas komen om de auto weer uit het water te vissen. Er raakte bij het incident niemand gewond.