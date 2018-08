Deel dit artikel:











Brand in MFC Noordbroek snel onder controle (Foto: Mark Heikens/112Groningen)

De brandweer is in de nacht van vrijdag op zaterdag opgeroepen voor een brand in MFC de Noordsuythoeve aan de Schoolstraat in Noordbroek.

De oorzaak was waarschijnlijk een stapel olielappen die gebruikt werden voor het waxen van de vloer. Die zouden door broei in brand zijn gevlogen op een tafel in de hal van het gebouw. De brandweer had het vuur snel onder controle en wist uitbreiding te voorkomen. Door de brand liep het gebouw wat rook-en waterschade op.