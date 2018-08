Deel dit artikel:











Opnieuw kelderbrand in Hoogezand, ondanks cameratoezicht De politie doet onderzoek naar de branden in Hoogezand (Foto: Dennis Venema)

Aan de reeks brandjes in Hoogezand lijkt maar geen eind te komen. Nadat er vrijdag bewakingscamera's werden geplaatst, was het zaterdagochtend toch weer raak in een kelder van een flat aan de Ferdinand Bolstraat.

Door brand in een stapeltje papier kwam de flat rond 08:30 uur vol rook te staan. De brandweer hoefde geen bluswerk te verrichten, maar kwam wel ter plaatse om de flat te ventileren. Politie gaat uit van brandstichting De politie is aanwezig om de brand te onderzoeken, meldt woordvoerder Robert-Jan Valkema. 'We hebben de situatie bekeken en eventuele getuigen gehoord. We gaan op dit moment uit van brandstichting.' Door het bekijken van camerabeelden hoopt de politie de dader(s) te achterhalen. Reeks branden Sinds januari dit jaar hebben er meerdere branden gewoed in de straat. Afgelopen weekend gingen nog een auto, een bedrijfsbus en een container in vlammen op. Een paar dagen daarvoor brandde ook al een auto uit. Buurtbewoners zijn bang en boos. Burgemeester Adriaan Hoogendoorn sprak dinsdag met ruim tachtig mensen in wijkcentrum De Kern. Na de bijeenkomst zei hij: 'In de eerste plaats willen we de branden stoppen. Het opsporen van de dader staat op nummer twee'. Lees ook: - Camera's opgehangen in door brandstichter geplaagde buurt

