'Ik hoop dat de politie de brandstichter eerder pakt dan wij'

Bewakingscamera's moesten voor rust zorgen in de Hoogezandse Ferdinand Bolstraat, maar na de eerste nacht 'onder toezicht' is daar nog allerminst sprake van. Want opnieuw stond er zaterdagochtend een flat vol rook.

Het nieuwe kelderbrandje was voor locoburgemeester Peter Verschuren van de gemeente Midden-Groningen reden om direct de stemming in de wijk te peilen. Hij sprak er 'boze en bange' bewoners.

'De angst is weer helemaal terug'

'We hadden de hoop dat het met al het politietoezicht en de geplaatste camera's een tijdje rustig zou worden, maar helaas niet. Het was maar een klein brandje, wel weer in die flat. Dat is voor de mensen verschrikkelijk. De angst is weer helemaal terug.'

Locoburgemeester Peter Verschuren laat zich informeren (Foto: Marcel Klip)



Gebroken nachten

Buurtbewoners doen door de branden al tijden geen oog meer dicht, vertelt Donny Palstra: 'Er is hier hele grote onrust. We slapen slecht. 's Nachts gaan we als burgerwacht door de straten. Een shift van twee tot vier uur en van vier tot zes uur. Dan maak je wel korte nachten.'

Voor Palstra is de maat dan ook vol. 'Ik hoop dat de politie de dader eerder pakt dan wij. Dat meen ik serieus.'

Wie het ook gedaan heeft, heeft wel lef. Er hangen nu zelfs camera's! Sonja Andre - Buurtbewoner

Ook omwonende Sonja Andre rook zaterdagochtend alweer vroeg een inmiddels bekende geur: rook. 'Ik kwam erachter toen ik aan het stofzuigen was op mijn terras. Ik dacht: o nee, niet weer hè? Ik word er zo moe van...'

Onder bewoners wordt volgens Andre volop gespeculeerd over de mogelijke dader of daders. Maar één ding staat volgens haar vast. 'Wie het ook gedaan heeft, heeft wel lef. Er hangen nu zelfs camera's! Ik kan er gewoon niet bij. Misschien is het wel iemand die boos is omdat hij uit zijn huis gezet is.'

