Vrouw (20) overleden na aanrijding met trein op station Haren (update)

Op station Haren is zaterdag een twintigjarige vrouw om het leven gekomen toen zij werd aangereden door een trein.

Uit onderzoek van de politie is gebleken dat het slachtoffer een gesloten spooroverweg overstak, en vervolgens werd aangereden. Het ongeluk vond plaats rond 11:30 uur.

Treinverkeer gestremd

Door het incident reden er in beide richtingen enkele uren lang geen treinen tussen Assen en station Groningen Europapark. Die stremming was tegen 15 uur weer voorbij, meldt de NS.

Bussen ingezet

Reizigers tussen Groningen en Assen konden in de tussentijd gebruikmaken van stopbussen tussen Assen, Haren en Groningen Europapark. Ook reden er snelbussen tussen Assen en Groningen.

Door de situatie in Haren was het ook extra druk in de treinen van Groningen naar Leeuwarden. Op dat traject moesten reizigers rekening houden met een langere reistijd.