Opnieuw inbraken bij auto's op P+R Meerstad

De reeks inbraken bij auto's op P+R-terreinen rondom de stad Groningen duurt voort. In de nacht van vrijdag op zaterdag werden opnieuw ruiten van twee auto's ingeslagen op P+R Meerstad, aan de Driebondsweg.

Of daarbij ook spullen zijn gestolen, is niet bekend.

Reeks inbraken

De afgelopen week werden meerdere grote parkeerplaatsen rond de stad getroffen. In de nacht van maandag op dinsdag was het raak bij 'een fors aantal auto´s' op de P+R's bij Kardinge en in Haren. Vrijdagochtend bleek dat ook vier auto's in Meerstad en twee auto's bij Sportpark Corpus den Hoorn het moesten ontgelden.

Opvallend is dat auto's nog meerdere dagen met ingeslagen ruiten blijven staan omdat de eigenaren vermoedelijk op vakantie zijn. De politie brengt hen per brief op de hoogte hoe zij aangifte kunnen doen.

De dieven lieten een spoor van vernieling achter (foto: Tristan Braakman)



Extra controles

De politie onderzoekt verder alle binnengekomen aangiftes en controleert extra bij de genoemde parkeerplaatsen. Ook wordt gebruik gemaakt van camerabeelden in de omgeving van de locaties om aan meer informatie te komen.

Tegelijkertijd roept de politie op waakzaam te zijn en verdachte omstandigheden direct te melden.

