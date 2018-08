Column: #Ikbengroninger

'Mam, Wil uit de derde heeft gezegd dat ik stom haar heb.' 'Gewoon niet op ingaan Marijke, dan houdt hij vanzelf wel op.' 'Ja, maar hij heeft het ook op Twitter gezet. Stom haar met zo'n hekje ervoor.' 'Gewoon niet op ingaan kind, dan houdt hij vanzelf wel op. Wil heeft zélf stom haar.'

Mama heeft natuurlijk gelijk, maar haar wijze raad doet wat ouderlijke lessen plegen te doen: afglijden als water van een eend. Als Marijke en haar klasgenootjes veertig jaar later weer iets horen van die vervelende pestkop, inmiddels burgemeester in een obscuur Limburgs dorp, laten ze zich tóch weer opfokken. Zoals één gek meer kan vragen dan duizend wijzen kunnen beantwoorden, twitterde Wil Houben in ruim tweehonderd tekens meer aantoonbare onzin bij elkaar dan tweehonderd Groningers kunnen rechtzetten. Iets over Limburgse kolenmijnen die helemaal waren leeggetrokken en een paar Groningers die Nederland zijn rijke gasvoorraad onthouden. Twitter is nu eenmaal hét medium voor natte winden.

Het zegt wel wat over de gevoeligheid van dit thema dat ervaren politici in onze provincie als door een wesp gestoken reageerden op die losse flodder. Er brak meteen een twittertribunaaltje los, met de gebruikelijke brij van pavlovreacties. Nou kun je staande houden dat het akelig stil zou worden als we in onze gesprekken geen platgetreden paden zouden mogen bewandelen. Voorspelbare conversatie is goed voor de spijsvertering. Verreweg het meeste wat we zeggen is vulling. Maar doe dat dan in één grote hoop, en niet in duizenden keuteltjes van 280 tekens! Binnen de kortste keren is zo'n gesprekonderwerpje 'trending' en voor je het weet, gaan journalisten geloven dat het twitteruniversum samenvalt met de realiteit. Als dat waar zou zijn, dan zou, op zaterdag om 10.06 uur in de ochtend #AmsterdamPride in ons land het belangrijkste nieuws zijn.

Om het nóg erger te maken, introduceerde het Groningse SP-kamerlid Sandra Beckerman het begrip #ikbengroninger. Nu is de geest dus echt uit de fles. Zet een hashtag voor een woord en het woord wordt ineens een daad. Zo'n hashtag werkt als een soort magneet voor iedereen die helemaal gratis zijn 'solidariteit' (wat is dat toch?) wil betuigen met de Groningers die zo lijden onder de gaswinning. Een zakje waar iedereen zijn nepduit in kan doen. En aldus wordt de natte wind van Wil Houben gematerialiseerd, hoe onsmakelijk dat ook moge klinken. Dat had hij nooit kunnen denken, toen hij zondag om 17.46 uur, ongetwijfeld van een zonovergoten Limburgs terras, dit oprispinkje van zijn Bourgondische brein met zijn 1500 volgers deelde. Nog even en die achteloze opmerking krijgt meer aandacht dan de doodsbedreigingen die hij van de plaatselijke drugsmaffia te verduren heeft.

#Ikbengroninger #metoo #metoo #metoo #jametoo #enik! #iknietmaarikbenwelsolidair #wiedenktdiehoubenweldathijis #ikbenhomo #metoo #leeuwinnenmoeder #watkostsolidariteitnouhelemaal #TDF2018 #zuurkoolmetvettejus #mooiweerdontcare #zomervakantie2018 #lekkerneukennietbetalen #metoo, #freepalestine #ikbenamsterdammer #blacklivesmatter #ikbenwilhouben #metoo #zomergasten2018 #gatti #nietmeertrending #justsaying #bozewittemannen #freethenipple #emdr #psvfey #Amsterdampride, @wilhouben #jehebtzélfstomhaar