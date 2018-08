Op de A7 bij Bad Nieuweschans is zaterdag aan het begin van de middag een auto frontaal op een boom gebotst.

Het ongeval gebeurde ter hoogte van de afrit naar het tankstation. De oorzaak van het ongeval is onbekend.

In de auto's zaten drie mensen, twee van hen zijn in de ambulance behandeld. Een van de gewonden is uiteindelijk naar het ziekenhuis gebracht.