Rondje Groningen: 'Hang er een mooi zeiltje voor en het probleem is opgelost!' Met deze video maakt Code Rood zich op voor een aardbevingskamp (Foto: Code Rood)

'We plakken er een mooi zeiltje voor en het probleem is opgelost! Wie doet je wat?' Actiegroep Code Rood zet zich alvast schrap voor haar aardbevingskamp later deze maand. PVV'er Ton van Kesteren staat op z'n eigen manier in de gasproblematiek.

Elke doordeweekse dag om 21.00 uur zet RTV Noord de leukste en meest opmerkelijke (social media) berichten uit Stad en Ommeland op een rij in Rondje Groningen. 1) Scherven op P+R Kardinge De P+R Kardinge is een van de parkeerplaatsen aan de buitenrand van de stad, waar autovandalisme plaatsvond afgelopen week. Het verzoek van Frances is daarom misschien niet heel vreemd. 2) Knoalster Globetrotters De populaire game Fortnite inspireert zelfs korfballers. De showbasketballers van de Harlem Globetroters zijn er niets bij! 3) Sprong in het diepe Het dooit flinkt., dus zoekt schaatser Chris Huizinga verkoeling. 4) PVV zegt nee tegen gasverbod De Groningse PVV-politicus Ton van Kesteren ziet niets in een gasverbod, maakt hij zo duidelijk: 5) 'Één tikje kan ik nog wel hebben' Code Rood, dat eind deze maand dagenlang een tentenkamp in of bij Delfzijl gaat bezetten om actie te voeren tegen de gaswinning en andere klimaatproblemen, spreekt eigen actievoerders en andere gedupeerden het woord over de bevingsproblematiek. 'Wat 'n boudel.' 6) Zo is't ja toch? Hoe Vrouwen Denken denkt even niet aan Brabant. 7) Eelde viert Harlingen mee Groningen Airport Eelde deelt mee in de feestvreugde van de Tall Ships Races Harlingen. De leerlingen vlogen naar Stavanger... en pakten het schip terug. 8) De droogte is een complot! Volgens deze Groninger danken we dit hete weer aan HAARP en de menselijke mogelijkheid om het weer te manipuleren. 9) Glijdend langs het terras Stadjers hebben het vast al gemerkt: sinds de nieuwe gele steentjes is het nog wat glad op de Brugstraat - maar is er ook meer ruimte voor terrassen. 10) Der Aa-Kerk in Italië Gooi een geel kleurenfiler over de Vismarkt en je krijgt direct een Italiaanse sfeer. 11) Loco-burgemeester met een korte broek Mag dat? We maken er meteen even een poll van: 12) Een Groningse Starbucks-mok Aan de achterkant staat ongetwijfeld een bewust verkeerd geschreven naam. Rondje Groningen is er elke doordeweekse dag. Dat is trouwens al even zo. :-)