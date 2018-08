Beloften FC Groningen makkelijk langs oude club Buijs

FC Groningen onder 23 heeft zaterdagmiddag met 2-0 van Kozakken Boys gewonnen op sportpark De Zaansere in Zuidlaarderveen.

Mateo Cassierra en Uriel Antuna speelden de hele wedstrijd voor het team van Alfons Arts. Aanwinst Cassierra scoorde vlak voor rust op prachtige wijze de openingstreffer. Hij krulde de bal van buiten de zestien meter achter de doelman van de gasten.

Niet scherp in afwerking

Op het Sportpark speelde Groningen onder toeziend oog van trainer Danny Buijs, die zijn vorige ploeg vooral voor rust nog wel aardig zag spelen.

In de tweede helft maakte Thijs Dallinga met een knappe kopbal de 2-0. Groningen had nog vaker kunnen scoren, maar ze waren niet scherp genoeg in de afwerking.

