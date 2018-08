Deel dit artikel:











Automobilist rijdt door na veroorzaken ongeluk in Stad Politieagenten en ambulancebroeders nemen poolshoogte bij de plek van het incident (Foto: De Vries Media)

Op de kruising van de Iepenlaan met de Bottelroosstraat in Stad is zaterdagmiddag een scooterrijdster met passagier geschept door een auto. De bestuurder van de auto, die voorrang had moeten verlenen, reed na het ongeluk door.

Zowel de politie als een ambulance kwam na het incident ter plaatse. De twee vrouwen die op de scooter zaten werden uiteindelijk per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis om behandeld te worden aan hun verwondingen.