Bakkerij in Siddeburen stopt ermee: 'We sluiten de deuren en laten een traantje'

Na veertig jaar stopt bakkerij Benning in Siddeburen ermee. De bakkerij blijft wel bestaan, maar Alfred en Jannie gaan met pensioen.

Het team van Expeditie Grunnen komt op de laatste dag de bakkerij binnen om Alfred en Jannie te verrassen. In de bakkerij staat al een tafel vol bloemen en cadeautjes. 'De hele dag door komen hier mensen om afscheid te nemen', vertelt Jannie. 'Heel bijzonder'.

Snel nadenken

'Het was eigenlijk nog niet de bedoeling om te stoppen', vertelt Alfred aan presentator Ronald Niemeijer.

'Afgelopen mei hadden we een interview in 't Bokkeblad over ons veertigjarig bestaan. Naar aanleiding van dat interview heeft een koper zich aangeboden.' Jannie knikt. 'Daarna moesten we snel nadenken. Misschien kregen we deze kans wel niet meer. Toen hebben we besloten om te stoppen. En dat moet nog steeds landen.'

Kippenvel

Ondertussen komt een klant de bakkerij binnen en geeft het echtpaar een hand om hen veel goeds te wensen. 'Ik krijg kippenvel van al die handdrukken en de lieve woorden die we de hele tijd krijgen', zegt Alfred. 'Het is een dag met een lach en een traan', voegt Jannie eraan toe.

'Wij houden van mensen'

Op de vraag van Ronald wat ze nu gaan doen, hoeven ze niet lang na te denken. 'Van elkaar genieten', zegt Jannie. 'Terrasjes pakken en leuke dingen bedenken. We willen onder de mensen blijven.' Alfred knikt meteen. 'Ja, wij gaan niet achter de geraniums zitten. Wij houden van de mensen.'

Traantje

'Ik ben blij dat we worden overgenomen', zegt Alfred als laatste. 'Ik wil niet dat mensen later zeggen: 'hier zat vroeger een bakker'. Om 16:00 uur sluiten we de deuren en dan laten we een traantje.'