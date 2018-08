Expeditie Grunnen ziet pokkels glieden

Je moet er hard voor trainen om een beste pokkel te krijgen, maar dan kun je wel nummer één worden tijdens het Pokkel Glieden. Dat vond vanmiddag plaats in Noordbroek.

Bij Dierenweide Groot Bronswijk zijn vijf geitjes geboren. Het team van Expeditie Grunnen nam een kijkje.

Ook in Expeditie Grunnen:

- Opnieuw brandstichtingen in Hoogezand

- Pokkel Glieden in Noordbroek

- Tweelinghondjes

- Gezin pakt in voor vakantie Kroätie

- Bakkerij Benning neemt afscheid

- En nog veel meer!

