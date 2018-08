Deel dit artikel:











Mollema geklopt door Alaphillipe in San Sebastian Bauke Mollema moest genoegen nemen met een tweede plek in de Clasica San Sebastian. (Foto: Bauke Mollema/Twitter)

Bauke Mollema is tweede geworden in de Clasica San Sebastian. Hij werd in de sprint geklopt door de Fransman Julian Alaphilippe.

Geschreven door Henk Elderman

Verslaggever sport

Mollema demarreerde op het steilste stuk van de laatste beklimming van de dag. Op de top sloot Alaphillipe aan. Het tweetal vergrootte vervolgens de voorsprong op de eerste achtervolgers tot meer dan een halve minuut. Sprint In de sprint om de zege kwam Mollema tekort. Hij dwong de Fransman in de laatste 800 meter de kop op, maar kon niet uit het wiel komen in de laatste honderd meter. Mollema won de Spaanse koers in 2016. De afgelopen jaren reed hij steeds naar een toptiennotering.