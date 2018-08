VVS Oostwold is creatief met trainingen

De selectie van VVS uit Oostwold begon zaterdag met de voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen. Het was behelpen, want de velden zijn door de gemeente Oldambt afgekeurd door de droogte.

Maar er is een goed alternatief. Naast het sportcomplex ligt een stuk asfalt en staat ook een voetbalkooi.

In totaal 27 spelers lopen eerst twee rondjes door het bos en betreden dan met normale sportschoenen de harde ondergrond. Aanvoerder Jeroen Brul vindt het wel lekker. 'Het komt op de techniek aan. Het is even wat anders dan dat gedoe op een hobbelig veld.'

Lunch

Na de ochtendsessie wordt de lunch geserveerd. Daarna sjouwt trainer Tseard van der Meer met allerlei trainingsattributen naar een strookje verdord gras achter één van de doelen. Daar worden de spelers in het zweet gejaagd.

'Ik wilde toch dat we nog even iets op het gras gingen doen. Veel was het niet, maar we hebben er toch wat van gemaakt', vertelt Van der Meer.

Doortrainen

De bekercompetitie begint over vier weken. Er wordt hoe dan ook doorgetraind. Hetzij op asfalt, hetzij op verdord gras of het strand van het Oldambtmeer.

'Je kunt ook naar Spanje gaan, maar we hebben dit jaar het strand en de zon lekker dichtbij', zegt de trainer met een knipoog. 'Het is in elk geval goed voor de conditie', vult Brul aan.

