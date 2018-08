Buijs deels tevreden na gelijkspel FC: 'Aan de bal moeten we meer brengen'

FC Groningen heeft de laatste vriendschappelijke wedstrijd voor de start van de competitie met 0-0 gelijkgespeeld tegen het Franse Caen.

Beide ploegen wisten de circa 800 toeschouwers op sportcomplex De Koepel in Haren niet te vermaken. Er viel geen enkele noemenswaardige kans voor beide ploegen te noteren. Het duel speelde zich voornamelijk af op het middenveld. De 0-0 eindstand was dan ook een logisch gevolg.

'Aanvallend moet het beter'

Trainer Danny Buijs toonde zich na afloop tevreden over het verdedigende aspect van het spel van de FC. 'Tegen Werder Bremen en Caen de nul houden, dat is niet vanzelfsprekend. Ik zie in dat aspect een goede organisatie met veel energie', verklaarde hij na afloop.

'Aanvallend moet het beter', erkent hij. 'Ik kan me voorstellen dat de toeschouwers de wedstrijd van vandaag saai vonden.'

'Aan de bal moeten we meer brengen', benadrukt de oefenmeester. 'We hebben veel te weinig gecreëerd. Op een gegeven moment dacht ik ook, waarom niet meer ballen voor de pot? Van tikjes breed wordt niemand wijzer. De voorbereiding heeft nu lang genoeg geduurd. Laat het nu maar beginnen', besloot Buijs.

Basisformatie

De ploeg van trainer Danny Buijs speelde in de beoogde basisformatie. Padt op doel; verdedigers Zeefuik, Te Wierik, Memisevic, Warmerdam. Op het middenveld Hrustic, Reis, Drost en Doan. De aanval werd gevormd door Mahi en Van Weert.

Lichte blessures

In de eerste helft gingen Hrustic en Zeefuik naar de grond en moesten behandeld worden voor lichte blessures, maar konden verder spelen.

Vitesse-uit

FC Groningen opent de competitie op zondag 12 augustus met de uitwedstrijd in het Gelredome tegen Vitesse. De aftrap in Arnhem is dan om 14:30 uur.