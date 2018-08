Kromowidjojo moet Europese titel aan Sjöström laten

Ranomi Kromowidjojo heeft de Europese titel op de 50 meter vrije slag in Glasgow niet geprolongeerd. Ze tikte zaterdagavond als derde aan met een tijd van 24,21.

De concurrentie voor 'Kromo' was groot. Pernille Blume uit Denemarken had zich in de halve finales al de snelste getoond, maar moest in de finale genoegen nemen met zilver. De Zweedse wereldkampioene Sarah Sjöström won het goud met een tijd van 23,74. Het verschil met Blume was miniem.

Titelverdedigster Kromowidjojo moest daardoor genoegen nemen met brons. Haar landgenoot Tamara van Vliet eindigde als zesde.

