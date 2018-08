Deel dit artikel:











Brandweer rukt opnieuw uit voor bermbrand in Winschoten Een brandweerman blust de bermbrand aan de Hoorntjesweg Winschoten. (Foto: De Vries Media)

De brandweer is zaterdagavond uitgerukt voor een bermbrand aan de Hoorntjesweg in Winschoten. De brand besloeg een meters lang stuk en de vlammen reikten hoog, maar het vuur is inmiddels gedoofd.

De oorzaak is onbekend. Vermoedelijk heeft de politie de brand ontdekt. Opnieuw Vrijdag werd de brandweer ook al opgeroepen voor een bermbrand aan de Hoorntjesweg. Toen bleek de begroeiing op de dijk in brand te staan. Lees ook: - Brand in begroeiing op dijk is onder controle