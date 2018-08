Deel dit artikel:











Motorrijder verongelukt op de N7 (update) Een ambulance en hulpverleners ter plaatse. (Foto: De Vries Media)

Op de N7 bij Driebond is zondagochtend een motorrijder om het leven gekomen. De bestuurder is met de motor in een bocht onderuitgegaan.

Het betreft een eenzijdig ongeval. De oorzaak is nog niet bekend. Ambulance en traumahelikopter waren ter plaatse, maar 'hulp heeft niet mogen baten' laat de politie weten.