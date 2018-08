43-jarige man aangehouden voor brandstichting in Hoogezand

De straat werd met bewakingscamera's in de gaten gehouden (Foto: Dennis Venema)

De politie heeft zaterdagavond een 43-jarige man uit Hoogezand aangehouden voor brandstichting in een portiek van een flat aan de Ferdinand Bolstraat.

Deze brandstichting vond 's ochtends rond 8.30 uur plaats.

Betrokkenheid andere branden

De verdachte werd op basis van het opsporingsonderzoek aangehouden. Na zijn aanhouding werd hij overgebracht naar een politiebureau waar hij zal worden verhoord. Onderzoek moet uitwijzen of de verdachte ook betrokken was bij de eerdere branden in de wijk.

Onrust in de wijk

Sinds januari dit jaar hebben er meerdere branden gewoed in de straat. Afgelopen weekend gingen nog een auto, een bedrijfsbus en een container in vlammen op. Een paar dagen daarvoor brandde ook al een auto uit. Burgemeester Adriaan Hoogendoorn sprak dinsdag met ruim tachtig boze en angstige buurtbewoners.

Buurtwacht en camera's

Om de brandstichting een halt toe te roepen, werden meerdere maatregelen genomen. Een sepciaal rechercheteam hield zich bezig met de zaak en de politie surveilleerde regelmatig. Woningcorporatie Lefier zette particuliere beveiligers in en vrijdag werden er nog bewakingscamera's geplaatst in de straat. Ook bewoners kwamen in actie. Met een eigen buurtwacht hoopten zij de dader op heterdaad te betrappen.

Zolang het onderzoek loopt, blijven volgens de genomen maatregelen van kracht.

