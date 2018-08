Een nacht met de buurtwacht: 'Het is gekkenwerk, je gaat overal wat in zien'

'Was dat die deur?!', roept buurtwachter Dennis. Na het horen van een harde 'klik' spoeden drie mannen zich in de richting van het geluid. Het lijkt te komen uit de flat waar eerder een portiekbrandje was.

Verslaggever Tristan Braakman liep een nacht mee met de buurtwacht in Hoogezand. Beluister zijn reportage hier:



Strategisch

In de Ferdinand Bolstraat in Hoogezand lopen Dennis en Danny hun ronde, de derde wil anoniem blijven. Hun twee uur durende dienst is net begonnen. De hele nacht lopen groepjes in en rondom de straat. Even verderop post de politie, af en toe komt een particuliere beveiliger van woningcorporatie Lefier langs, en op strategische plekken staan camera's opgesteld.

Het zijn allemaal maatregelen om een einde te maken aan de serie brandstichtingen in de wijk. Meerdere auto's gingen er in vlammen op. Terwijl de hulpdiensten afgelopen week bij een brandende auto waren, vatte vijftig meter verderop nog een auto vlam. Even later ook een papiercontainer en een portiek.

Rode dingen

Bij de ingang van die portiek komen Dennis en Danny nu aangesneld. Ze voelen aan de deur. Dicht. Niemand kan naar binnen zonder een sleutel. Dennis loopt ondertussen verder en speurt met zijn zaklamp de brandsteeg tussen de rijtjeshuizen naast de flat af. 'Jongens, kom eens. Toen ik hier eerder keek, zag ik die rode dingen daar niet. Jullie wel?'



'Ik word er bloednerveus van dat we iets horen, maar niets aantreffen Dennis - Buurtwachter

Na kort overleg concluderen de drie dat het reflectoren zijn waar het licht van de zaklamp nu toevallig overheen gaat. 'Het is gekkenwerk. Je gaat overal wat in zien, hè. Proberen rustig te blijven', zegt Danny.

Bloednerveus

Sinds de mannen hier lopen, hebben ze nog niet zó gereageerd op een verdacht geluid. 'Ik word er bloednerveus van dat we iets horen, maar niets aantreffen', zegt Dennis.

Hoewel, helemaal niets? 'Wel zien we mensen die hier plotseling in de wijk lopen die we niet kennen. Van die ramptoeristen, zeg maar', zegt Danny. 'Die vragen we dan wat ze hier doen.'

Terwijl de mannen hun rondes doen, staan op de hoek van de Ferdinand Bolstraat twee agenten bij hun auto op de wacht. 'We willen voorkomen dat het nog een keer gebeurt', zegt een agent. 'En hopelijk geeft onze aanwezigheid ook wat gemoedsrust voor de mensen hier.'

Op de hoogte

De mannen zijn blij met de agenten in de straat. 'We houden elkaar goed op de hoogte', zegt Danny. 'Toen wij aan onze dienst begonnen, hadden zij ook een wisseling van de wacht. Dan lopen we ernaar toe, schudden we de hand en maken we kennis.'



'Het was hier altijd goed, het was hier altijd veilig... Dat willen we terug Dennis - Buurtwachter

De buurtwacht is nu ruim een week bezig en het nachtwerk begint zijn tol te eisen. 'Het is dat het nu weekend is, maar vanaf maandag moet iedereen weer werken. Ik sta nu elke dag een uur eerder op om te lopen, maar aan het einde van de week trekt dat je energieniveau wel flink naar beneden', zegt Danny. Ook Dennis slaapt slecht. 'Vannacht heb ik misschien een uur geslapen, maar na deze ronde val ik écht niet meer in slaap.'

Niet fijn

De rust waar de wijk zo dringend aan toe is, hebben de buurtwachters in elk geval nog niet gevonden. 'Het is niet fijn hier nu, het voelt niet lekker. Het was hier altijd goed, het was hier altijd veilig... Dat willen we terug', zegt Dennis.

Niets is zeker

Ook de arrestatie van de 43-jarige man die wordt verdacht van het stichten van één van de brandjes, heeft Dennis nog niet gerustgesteld. 'Er is nog niets zeker, want er zijn nog elf zaken op te lossen. Je kunt pas stoppen als het einde heeft geklonken.'

Lees ook:



- Gemengde gevoelens in Hoogezand: 'Leuk dat er een verdachte is opgepakt, maar is dit wel de goede?'

- 43-jarige man aangehouden voor brandstichting in Hoogezand

- 'Ik hoop dat de politie de brandstichter eerder pakt dan wij'

- Camera's opgehangen in door brandstichter geplaagde buurt

- Deze brandenveroorzaken angst in Hoogezand