Gemengde gevoelens in Hoogezand: 'Leuk dat er een verdachte is opgepakt, maar is dit wel de goede?'

Opluchting onder bewoners van de Ferdinand Bolstraat in Hoogezand, nu bekend is dat de politie een 43-jarige man verdenkt van brandstichting in hun straat. Maar of de gebroken nachten nu definitief voorbij zijn, valt te bezien.

Want de opgepakte man uit Hoogezand wordt slechts verdacht van één brandje, zaterdagochtend in de kelder van een flatgebouw. Onderzoek moet uitwijzen of hij ook verantwoordelijk is voor alle eerdere branden in de wijk.

'Nog elf brandjes op te lossen'

'Er is nog niets zeker', reageert buurtbewoner Dennis Hofman. 'Leuk dat er nu een verdachte is opgepakt, maar is het de goede? De politie komt nog niet met die feiten, dus we kunnen nog niet juichen. De man is opgepakt voor het brandje van gisterochtend, maar er zijn er dus nog elf op te lossen.'

Buurtwacht blijft actief

De onlangs opgerichte buurtwacht, waar Hofman ook deel van uitmaakt, blijft daarom actief. Zij struinen 's nachts de straten af op zoek naar verdachte personen. 'Natuurlijk blijven we dat doen. We geven niet op. Je kunt pas stoppen als het einde heeft geklonken.'

Ook locoburgemeester Peter Verschuren van de gemeente Midden-Groningen slaakte een zucht van opluchting toen zondag het nieuws over de verdachte bekend werd. Maar ook hij houdt nog een slag om de arm. 'Eindelijk hebben we iemand. Nu maar hopen dat de rust terugkomt en uit onderzoek blijkt hoe het met de andere branden zat.'



Dit brandje vond ochtends om half negen plaats, terwijl de anderen branden allemaal 's nachts waren. Dat is vreemd Peter Verschuren - Locoburgemeester Midden-Groningen

Verschuren wijst erop dat het brandje waar de verdachte voor opgepakt is, afwijkt van de overige branden in de reeks. 'Deze vond namelijk 's ochtends om half negen plaats, terwijl de anderen branden allemaal 's nachts waren. Dat is vreemd.' Ik hoop dat dit de echte doorbraak is, maar het is goed dat de politie heel actief blijft.'

Pas al de verdachte ook alle andere branden in de wijk bekent, kan volgens Verschuren de rust in de wijk snel terugkeren. 'Zo niet, dan blijft de onzekerheid en loopt er nog iemand rond.'

