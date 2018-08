Expeditie Grunnen leert 'piekenieren'

Ronald Niemeijer wordt in Expeditie Grunnen flink op de proef gesteld bij Vesting Bourtange. Hij krijgt een lesje 'piekenieren': vechten met een lange piek van vijf meter lang. Dat is nog niet zo makkelijk...

Zie je ook weleens paarden in de wei staan met een compleet masker op het hoofd en vraag je je af waar dat voor is? En is het eigenlijk zielig voor een paard of juist helemaal niet? In Expeditie Grunnen krijg je het antwoord.

Ook in Expeditie Grunnen:

- Hoe gaat het besproeien van het land in zijn werk?

- Aterlierroute in Sellingen

- Ritje in een twike

- Aanhouding in verband met brandstichting Hoogezand: zijn omwonenden opgelucht?

- Open dag FC Groningen

- En nog veel meer!

