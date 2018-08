Rienk Mast beleeft historische promotie met Oranje -18

Basketballer Rienk Mast is met Oranje -18 gepromoveerd naar het hoogste Europese niveau, de A-divisie. De promotie was een feit toen Nederland zich plaatste voor de EK-finale voor B-landen.

Het is 28 jaar geleden dat het jeugdteam van Oranje op dat niveau uitkwam. In de Macedonische hoofdstad Skopje werd in de halve finale met 79-68 gewonnen van Estland.

Acht punten

De 17-jarige Mast is startende speler bij Oranje en speelde ruim 24 minuten. De jeugdspeler van Donar was goed voor acht punten en elf rebounds.

Finale

Zondagavond speelt Oranje de finale tegen Slovenië, dat in de halve finale afrekende met België.