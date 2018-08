Verkoop seizoenkaarten FC Groningen valt tegen

FC Groningen heeft tot nu toe minder seizoenkaarten minder verkocht dan vorig seizoen. Directeur Hans Nijland is teleurgesteld, maar zit niet bij de pakken neer.

'Ik raak niet in paniek omdat we een paar honderd kaarten minder hebben verkocht', stelt Nijland.

'Supporter terug winnen'

Meer Nederlandse clubs maken melding van een tegenvallende verkoop van seizoenkaarten. Achter dat gegeven wil Nijland zich echter niet verschuilen. Tot nu toe gingen er in Groningen zo'n 9000 seizoenkaarten over de toonbank. Met attractief voetbal moet dat aantal al in het begin van de competitie snel toenemen, stelt Nijland.

'We zijn FC Groningen, dus we zullen zeker niet elke wedstrijd gaan winnen. Maar als we het straks laten zien, ben ik ervan overtuigd dat we die supporters wel weer voor ons terug winnen.'

