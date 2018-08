Droge voetbalvelden: 'Als het zo doorgaat, is het seizoen snel voorbij'

Het klinkt droog als je er overheen loopt: het gras van de Winschoter voetbalvereniging WVV. 'Het is dramatisch', zegt Jan Dammer van de vereniging. Alleen het kunstgrasveld is volgens hem nog bespeelbaar.

Het lijkt wel een gele steppe in Winschoten. De groene plukjes aan de zijkanten van het veld mogen geen naam hebben. En dat heeft in Winschoten, behalve de droogte, nóg een vervelende reden.

Sproeier

'Het heeft ermee te maken dat onze sproei-installatie kapot is. Er is met man en macht aan gewerkt door ons Green Team, maar hij is niet meer te repareren. De nieuwe moet uit Italië komen. Dat duurt een week of drie', zegt Dammer.

Stro op het voetbalveld

Het voetbalveld van THOS in Beerta ziet er op het eerste gezicht beter uit dan dat van WVV. Maar ook hier klinkt en voelt het alsof je over stro loopt. 'We hebben het nog nooit zo meegemaakt als het nu is. Ik vraag me af of het ooit weer goedkomt', zegt voorzitter Jan Kievit van THOS.

Kievit staat naar eigen zeggen met knikkende knieën op het veld. 'Hoe moeten we hier in hemelsnaam bekerwedstrijden spelen? Ik zie dat op deze manier niet zitten.'

Ook in Beerta zijn de zorgen groot (Foto: Marten Nauta/RTV Noord)



Oplossing

Volgens Jan Dammer van WVV is al geopperd om het bekerprogramma, dat eind augustus begint, op te schuiven. 'Maar of dat een oplossing is, weet ik ook niet. De KNVB komt ook in de knoei met de speeldata.'

Hele seizoen geen voetbal?

Jan Kievit van THOS vraagt zich af of er komend seizoen überhaupt wel kan worden gevoetbald op zijn velden. 'Als we op dit gras gaan voetballen, blijft er geen mat over. We kunnen doorvoetballen tot de mat kapot is en dan is het seizoen over voor ons.'

'Niet veel zorgen'

De KNVB maakt zich volgens een woordvoerder 'niet veel zorgen'. 'Het gras is niet dood, na een paar buien ziet het er weer beter uit. Pas als je nu op het gras zou spelen, zou het doodgaan.'

Wel begrijpt de voetbalbond de bezorgdheid. Om clubs te helpen heeft het daarom een Beregeningswijzer op haar website gezet.

Lees ook:

- KNVB over droge voetbalvelden: 'We houden het nauwlettend in de gaten'

- Droge velden voetbalclubs verlangen regen: 'Ik bid niet, maar hoop het wel'

- VVS Oostwold is creatief met trainingen