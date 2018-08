Sanne Meijer valt drie keer in de prijzen

Sanne Meijer uit Bellingwolde heeft in Italië met succes haar Europese titel wakeboarden verdedigd. De 21-jarige Meijer was de beste op het onderdeel achter de boot.

Ze liet de andere vijf finalisten ruim achter zich. Meijer maakte onlangs haar rentree na een periode waarin ze geblesseerd was.

Ride of the year

Ze werd in het Italiaanse Borgo San Pietro ook winnaar van de Superfinals van de Europese Pro Tour. Daarnaast werd ze uitgeroepen tot 'Rider of the year 2017'.

Over twee weken doet Meijer een gooi naar de Europese titel aan de kabel.

