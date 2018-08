10.000 fans juichen spelers toe bij open dag FC Groningen

Het was gezellig druk op de open dag van FC Groningen. Ongeveer tienduizend supporters brachten zondag een bezoek aan het Hitachi Stadion, waar de spelers onder luid gejuich onthaald werden.

Aan het begin van de middag gingen de deuren open bij FC Groningen voor de traditionele open dag. Na de spelerspresentatie was het handtekeningen jagen geblazen voor de fans. Alle spelers hadden een vaste plek rondom het stadion ingenomen, waar ze gewillig met de supporters op de foto gingen.

'Rollercoaster'

Voor nieuwbakken FC-speler Ahmad Mendes Moreira werd het een hele belevenis.



Lolbroek

De spelerspresentatie was dit jaar in handen van journalist Neal Petersen. Hij mocht de spelers na hun applaus even kort ondervragen. Zo leerden we onder andere dat Mike te Wierik de lolbroek van de selectie (video) is.

Start competitie

Volgende week zondag begint FC Groningen de competitie met een uitwedstrijd. In Arnhem is Vitesse dan om 14.30 uur de tegenstander. De wedstrijden zijn ook dit seizoen weer live te volgen via Radio Noord.



