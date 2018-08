Strooide Mike te Wierik zout in de auto van Zeefuik?

Er werd volop gelachen op de open dag van FC Groningen. Wie de grootste gangmaker binnen de selectie is? Volgens Deyovaisio Zeefuik is dat Mike te Wierik.

Reden om beide heren eens te vragen naar het begrip 'voetbalhumor'.

'Er zijn zoveel dingen gebeurd, dat wil je niet weten', reageert Zeefuik op de vraag waarom Te Wierik de grootste lolbroek van de spelersgroep is. 'Ik weet wel wat ík gedaan heb', zegt Zeefuik lachend. 'Shampoo in zijn sokken gedaan, bijvoorbeeld.'

Vaseline

Daar blijft het niet bij, want Zeefuik heeft meer grappen op zijn kerfstok. 'Ik heb een keer de ruiten van Mike ingesmeerd met vaseline'. 'Zat ineens mijn hele voorruit onder de vaseline,

dus ik heb nog een rekening openstaan', glimlacht Te Wierik.

Zout in de auto?

Zeefuik verdenkt zijn mede-verdediger ook van zout strooien in zijn auto, maar laatstgenoemde ontkent dat stellig. Als we Te Wierik vragen naar zijn meest geslaagde grap, dan hoeft hij niet lang na te denken.

'Ik heb een keer, toen ik nog bij Heracles speelde, een auto van een teamgenoot volgegooid met hooi. Was hij lekker lang bezig met schoonmaken, want hooi is lekker statisch', besluit Te Wierik lachend.

Bekijk het volledige interview hierboven.

