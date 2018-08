Deel dit artikel:











Het Pauperparadijs mogelijk opnieuw op de planken Het Pauperparadijs was deze zomer te zien in Carré (Foto: Ben van Duin/Pauperparadijs.nl)

In het Amsterdamse Carré is vanavond de allerlaatste voorstelling van het Pauperparadijs. Het theaterstuk is nu drie zomers opgevoerd, maar dat wil niet zeggen dat het de allerlaatste keer is.

'Wat mij betreft is het geen einde oefening. Daarom voeren we gesprekken met verschillende theaters, ook met Carré', vertelt regisseur Tom de Ket. 'Veel intensere beleving' De Ket spreekt van een 'fantastische ervaring' in Carré, waar de voorstelling ondanks de hittegolf volle zalen trok sinds de première op 8 juli. De vergelijking tussen optreden op het terrein van het gevangenismuseum in Veenhuizen en het klassieke theater Carré, gaat volgens De Ket volledig mank. 'Veenhuizen was heel speciaal omdat we op 'schuldige grond' speelden: de plek waar het allemaal gebeurde. Bezoekers kregen daar een totaalpakket. Aan de andere kant werd het stuk in Carré veel intenser beleefd door de bezoekers. Dat komt omdat we met veel meer theatrale middelen konden werken, zoals een videolandschap. Het waren dus twee totaal verschillende stukken, qua beleving.' Als De Ket een keuze moet maken tussen beide locaties, hoeft hij dan ook niet lang na te denken: Carré. Theatraal kan ik er hier meer uithalen.' Lees ook: - Het Pauperparadijs gaat in première in Carré

- 'Het Pauperparadijs' is 36 keer te zien in Carré

- Wat leverde Het Pauperparadijs op?

- Schrijfster is blij met tweede seizoen 'Pauperparadijs'