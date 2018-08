Door de mand: Kees Vlietstra scout voor FC Groningen

De eredivisieploegen, maar ook de amateurclubs maken zich op voor de start van de voetbalcompetitie. In een item op RTV Noord ging Henk Elderman van de week op bezoek bij de amateurs van VVS in Oostwold. Codewoord was 'conditie'.

De jongens kwamen, leve het amateurvoetbal, in verschillende outfits op de training. Ze mochten vanwege de droogte niet trainen op het gras van het voetbalveld. Dus gingen ze voetballen op andere ondergronden; asfalt, tegels, zand. Mijn trainershart maakte een sprongetje. Totdat ik de selectie daarna zag springen over hekjes, tussen paaltjes zag slingeren en, daar komt ie: rondjes om het veld zag lopen. Want, we moeten conditioneel sterk zijn. Beginnersfout beste trainers. Wat is dat nou, conditie in de sport? Uithoudingsvermogen. Hoe lang je iets kan volhouden. Veel trainers in heel veel teamsporten verwarren doel en middel. Die gaan dus in de voorbereiding alleen maar 'conditie' trainen. Dan kan je het zogenaamd langer volhouden. Maar wat kan je dan langer volhouden? Juist ja, slecht voetballen.

FC Groningen is er ook klaar voor. Volgende week Vitesse uit. Trainer Danny Buijs heeft het gelukkig niet over conditie. FC Groningen staat er verdedigend goed op, zegt Buijs na afloop van de wedstrijd tegen Caen, 0-0. Met 'aan de bal moeten we meer brengen' geeft Danny ook haarfijn aan waar het manco ligt. Iemand moet de bal bij zich kunnen houden, mannetje passeren, overtal creëren en een beslissende pass kunnen geven. Of hem gewoon tegen het net kunnen poeieren. Zo'n speler ontbreekt nog. Met zo'n speler erbij eindigt de FC komend seizoen niet in het rechter, maar halverwege het linkerrijtje. Nogmaals: zo'n speler missen we. En ja, die zijn gewild en dus hartstikke duur, maar met een beetje creatief boekhouden is er best wel een schiere naar Groningen te halen.

Ik heb wel een suggestie. Heb dat afgelopen vrijdag nog aan directeur Hans Nijland willen voorleggen. Zag hem namelijk lopen op 't Rôggefeest op Ameland. Hij zag er gelukkig uit. We hadden even oogcontact. Ik wilde de eerste stap zetten. In een flits bedacht ik me dat hij nou niet direct zat te wachten op goedbedoelde ludieke adviezen van een korfbaltrainertje aan de langstzittende directeur van Nederland. Daar is 't Rôggefeest ook veel te leuk voor. Lees je column zondag wel, leek hij me toe te knikken.

Komt ie. De vriendin van mijn broer heeft een hond. Dusan heet ie. Die hond dan, hè. Vernoemd naar Dusan Tadic, de voetballer. Toen Hans Nijland Tadic kocht en bij FC Groningen liet spelen, was het nog een puppy. De hond. Later verkaste Tadic de voetballer naar de afdeling schuldsanering van de gemeente Enschede, FC Twente. Nog weer later ging Dusan Tadic naar Engeland om daar in Southampton een hele grote speler te worden. De hond Dusan kreeg dit allemaal niet mee. Die vrat, sliep of groef hele diepe kuilen. Van de zomer heeft Ajax de Servische spelverdeler gekocht. Bij de contractonderhandelingen heeft Dusan, de voetballer, bedongen dat hij met rugnummer 10 gaat spelen. Klein probleempje voor Ajax in deze: Hakim Ziyech speelt al met rugnummer 10. In de verwachting dat Hakim, de voetballer, toch wel getransfereerd zou worden, heeft Marc Overmars, het directeurtje van Ajax, Hakim het rugnummer 22 in de maag gesplitst en Dusan, de voetballer, kreeg 'zijn' nummer 10. Tadic blij, Ziyech boos. Dusan de hond vond het allemaal best.

(Over rugnummers gesproken: In 1988 werd Oranje Europees kampioen. Tadic en Ziyech waren nog niet geboren. Van Basten speelde met rugnummer 12, Gullit uiteraard met 10. Keeper Van Breukelen (1) zei toen in een interview over de pezige linksback Adri van Tiggelen (2): 'Die Adri is echt ongelofelijk dun. Als die een bal aanneemt op zijn borst dan valt zijn rugnummer eraf.')

Terug naar de FC. Buijs kan in de aanloop naar Vitesse nog trainen wat hij wil en hopen dat de goede combinatie wordt gevonden, maar dat gaat hem niet worden. Er moet nog één speler bij. Een toptransfer. Eentje waar stad en ommeland voor warm loopt. Waar nu nog even snel een paar duizend seizoenkaarten extra voor worden gekocht. Een klappertje, een stunt, denk aan Fandi, Neeskens, Suarez.

Beste Hans, huur Hakim Ziyech. Die kan een mannetje passeren, beslissende assist geven, een goal maken en chagrijnig kijken. Past precies hier bij ons noorderlingen.

En nou niet direct beginnen over de financiële haalbaarheid of Ziyech überhaupt zelf wel wil. Nee, groot denken. Waar je zo goed in bent. Jaren geleden heb je in de kantine bij ons in Engelbert het verhaal verteld hoe je samen met Henk Veldmate de ingewikkelde transfer van Luis Suarez hebt gefixt. Toen was je in topvorm. Laat ons Groningers zien dat je het nog niet bent verleerd, dat keiharde onderhandelen. Wat mij betreft mag je voor Hakim ook wel wat onverantwoorde risico's nemen. Honden aan de lijn vangen geen hazen. Het hoeft natuurlijk niet zo als je voorganger Renze de Vries, maar een beetje over het financiële randje lopen mag best. En weet je, in november staat de gemeenteraadsverkiezing op het programma. En jij weet ook dat in de voorafgaande periode de wethouder van sport niet alleen aan zijn portefeuille Sport denkt, maar ook aan zijn eigen portefeuille. Die wil herkozen worden en doet dus alles voor stemmen. Als de gemeente 'meefinanciert' voor Hakim snijdt het mes aan twee kanten. En mocht het onverhoopt misgaan, dan kan de gemeente altijd à la Twente een loket schuldsanering openen.

Maar het gaat niet mis. Echt niet. Er kan een hoop. Jij kan een hoop. Vlak na de opening van de Euroborg was je stadion tweewekelijks uitverkocht. Wachtlijsten voor seizoenkaarten én sponsoren. Je wilde uitbreiden, de Euroborg moest op de schop. Van 20.000 naar 27.000 plaatsen. Een derde ring erbij. Architecten wisten je te vertellen dat dat niet haalbaar was. Iets met een constructie. Technisch dingetje in ieder geval. Je was verbolgen en reageerde in de media:

'Hoezo nou, niet haalbaar? Alles is haalbaar. We zetten mensen op de maan. Dan kan er toch ook wel een extra ring op de Euroborg?'

Dus ga voor Hakim. O ja, als je de transfer hebt beklonken, dan is er nog één dingetje. Hakim wil natuurlijk met rugnummer 10 spelen. Mimoun Mahi staat nu nog op de officiële spelerslijst met rugnummer 10. Daar vind je vast wel wat op. Wilde Mimoun een tijdje terug niet weg? Is vast nog wel belangstelling. Rotherham United, HSV, Millwall, Al-Hilal of VV Engelbert (mag hij sowieso rugnummer 10). Mimoun mag natuurlijk ook blijven. Blijft een goede voetballer. Rugnummer 2 is nog vrij. Als het je lukt koop ik een seizoenkaart én een hond. Roepnaam: Hakim. Komt men over de hond, dan komt men ook over de staart.