Moestuin van basisschool leeggeroofd: 'Ik heb gehuild als een klein kind' Emmo Meijer bij de leeggeroofde tuin (Foto: Stefan Bleeker/RTV Noord)

'Je klapt in één keer dicht, het is mijn levenswerk hier. Ik heb gehuild als een klein kind.' Emmo Meijer kan er niet over uit dat de moestuin van basisscholen De Lichtboei en De Noordkaap in Oostwold is leeggeroofd.

'Een heel grote puinhoop, de aardappelen waren weg, een dikke kruiwagen vol. De kinderen zouden langskomen om ze te rooien', zegt Meijer. Kroppen sla 'Ik ben naar achteren gegaan, toen bleek dat ook de rijen met uien weg waren. En ook de kroppen sla hebben ze meegenomen. Op zich is dat geen probleem, maar vraag het dan.' Het gebeurde vorige week. Niet alleen de groenten werden meegenomen, ook de tuingereedschappen uit het schuurtje op de tuin werden gestolen. 'Plus een zak met zaden, die gebruikt zouden worden om te verbouwen voor de voedselbank', zegt Meijer. Net als een jas van hem. 'Wat wil je ermee? Wie trekt nou andermans jas aan?' 'Ik zag het helemaal niet meer zitten. Wij hebben de financiële middelen niet meer om al die materialen opnieuw te kopen. Dus mensen, heb je tuingereedschap over, een schop of wat dan ook: ik houd mij aanbevolen.' 'Heel veel onrecht' 'Je hebt iets voor de medemens over en dan wordt je op deze manier heel veel onrecht aangedaan.'