Rienk Mast verovert historische Europese titel

Basketballer Rienk Mast heeft met Oranje -18 de Europese titel veroverd in de B-divisie. Oranje won nog nooit een Europese titel.

In de Macedonische hoofdstad Skopje versloeg Nederland Slovenië in de finale met 86-57. Zaterdag werd al voor het eerst in 28 jaar promotie naar de A-divisie veiliggesteld. Daarin spelen de beste zestien landen van Europa.



Vijftien punten

Rienk Mast maakte als basisspeler ruim 25 minuten. De 17-jarige jeugdspeler van Donar was daarin goed voor vijftien punten en pakte elf rebounds.

Lees ook:

- Rienk Mast beleeft historische promotie met Oranje -18