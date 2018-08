Drukste dag voor vliegveld Eelde: 'Maar ruimte voor meer passagiers'

Groningen Airport Eelde verwerkt deze maandag rond de 1500 passagiers. Daarmee is het de drukste dag van het jaar voor de luchthaven.

'Het is redelijk druk, maar er is ruimte om nog meer passagiers af te handelen. Er kunnen zonder problemen nog enkele extra vluchten per dag verwerkt worden. Alleen niet tijdens de piekmomenten', zegt havenmeester Onno de Jong.

Negen vluchten

'We hebben vandaag negen vluchten, dat is aanmerkelijk meer dan normaal in dit seizoen.'

Naast de gebruikelijke vluchten naar Londen, Kopenhagen en München zijn er vakantiecharters naar Heraklion, Faro en Ibiza.

Schiphol verwerkt op de drukste dag van het jaar zo'n 233.000 passagiers, 155 keer zoveel als Eelde nu. 'Wij zijn geen Schiphol en dat willen we ook niet zijn.'

De passagiers merken er niks van dat het de drukste dag is. 'En zo hoort het ook', stelt De Jong. 'Ze hoeven niet over de mensen heen te lopen, er is voldoende ruimte. Tot nu toe loopt het soepel en gesmeerd.'

Extra personeel

Het vliegveld heeft extra personeel ingezet in verband met de drukte.

'De warmte is voor onze medewerkers wel een punt. Er komt heel veel warmte van het beton bij de platforms. En als je dan onderin zo'n vliegtuig koffers moet laden en lossen, dat is zwaar werk op dit moment.'

