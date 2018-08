Zanger HoppaH: 'Geluk is echt wel te vinden, je moet goed om je heen kijken'

De Groninger folkband HoppaH timmert sinds 2011 aan de weg. Met hun aanstekelijke muziek zetten ze menig festival in binnen- en buitenland op z'n kop. Een hit scoorden ze echter nog niet.

Dat zou met het hun nieuwste single 'Ik weet het niet' wel eens kunnen veranderen.

Vrolijke klanken, zwaarmoedige teksten

Polka, klezmer, ska, folk, hoempapa. De muziek die HoppaH maakt is een bonte mix van vooral Europese stijlen. De vrolijke klanken van HoppaH contrasteren met de vaak wat zwaarmoedige teksten. De nieuwste single van de Groningers wijkt daar vanaf.

Toegankelijker nummer

'We wilden een nummer maken dat toegankelijker is voor een groter publiek', vertelt zanger Serge van Laar over de nieuwe single.

'Hoewel we heel toegankelijke muziek maken zijn onze teksten vaak te zwaarmoedig. Nu hebben we een lied dat iets rustiger is, maar wel de inhoud heeft die HoppaH normaal ook brengt.'

'Geluk is echt wel te vinden'

De single begint ingetogen, met de zanger die aangeeft het niet meer te weten.

'Mensen vertellen je van alles, hoe je iets moet doen en je kan daar natuurlijk naar luisteren maar je moet vooral je eigen ding doen.'

In feite een terugkerend thema in de liedjes van HoppaH. 'Die eigenzinnigheid zeker,' zegt Van Laar. 'Mensen kunnen heel veel zelf. Dat hangt niet af van bezit, geld of politieke dingen. Geluk is echt wel te vinden, je moet goed om je heen kijken.'

Videoclip van straatafval

Bij de nieuwe single liet HoppaH een videoclip maken door de uit Groningen afkomstige filmmaker Martine Rademaker.

'We hebben het helemaal aan haar over gelaten. Ze heeft naar het nummer geluisterd en er iets heel moois van gemaakt. Ze heeft daar voor wel een paar nachten allemaal straatafval verzameld. Als je goed kijkt zie je koffiefilters en bananenschillen voorbij komen.'

Op de oude voet verder

Met de nieuwe single lijkt HoppaH aan een nieuw muzikaal avontuur te beginnen.

'In september komt het tweede nummer uit in dezelfde stijl als deze, maar toch heel anders. We dachten: laten we het eens zo proberen en kijken of het goed uitpakt. Zo niet dan gaan we weer gewoon op de oude voet verder.'