UMCG wil personeel behouden met premie van 5000 euro

Het UMCG wil personeel vasthouden door een bindingspremie van vijfduizend euro uit te loven. Dat geld is bestemd voor medewerkers die in een 'schaarse functie' werken in en rond de operatiekamers.

Schaarse functies zijn functies waarvoor niet veel personeel voorhanden is.

De premie is een van de maatregelen van het UMCG om het personeelstekort tegen te gaan en erger te voorkomen.

Groter capaciteitsprobleem dan nu

'We weten dat we zometeen ook écht tegen een capaciteitsprobleem aanlopen, erger dan nu al. Deze bindingspremie is ervoor bedoeld om te voorkomen dat we de capaciteit niet verder hoeven te reduceren', zegt bestuursvoorzitter Jos Aartsen.

Eerder sloot het ziekenhuis al vier van de 29 operatiekamers en meerdere Intensive Care-bedden vanwege een tekort aan onder meer specialistische verpleegkundigen, operatieassistenten en anesthesiemedewerkers.

Wanneer een premie?

Medewerkers kunnen aanspraak maken op de premie als ze zich voor drie jaar binden aan hun functie. Als ze eerder vertrekken moet de premie worden terugbetaald.

Ondertussen onderhandelen de universitaire ziekenhuizen in Nederland met het personeel over een nieuwe cao. De onderhandelingen liggen al maanden stil na het verlopen van het ultimatum van vakbond FNV. Het personeel wil onder meer een salarisverhoging van 3,5 procent en betere arbeidsvoorwaarden.

Noodzakelijk

Op de vraag of een nieuwe cao kan helpen om het personeelstekort tegen te gaan reageert Aartsen: 'De CAO is voor iedereen, van Raad van Bestuur tot logistiek medewerkers. Dat betekent dat we generale afspraken moeten maken. De CAO staat hier dus los van.'

Volgens het ziekenhuis is deze maatregel noodzakelijk: 'We kijken waar de capaciteit het meeste wringt en waar we écht geen mensen kunnen vinden.'

Het is niet zo dat we vinden dat andere medewerkers niet hard genoeg werken Jos Aartsen - Bestuur UMCG

Scheve gezichten?

Leidt vijfduizend euro extra voor een deze groep dan niet tot scheve gezichten in het ziekenhuis? 'Het is niet zo dat we vinden dat andere medewerkers niet hard genoeg werken, of dat elders de werkdruk niet hoog is', benadrukt Aartsen. 'We weten dat alle medewerkers, ook verpleegkundigen, keihard moeten werken. Maar deze premie is ervoor zodat we niet verder moeten reduceren.'



Meer werken, tegen extra beloning

Het UMCG wil naast de premie ook personeel vragen of of ze extra willen werken tegen een extra beloning. Het gaat dan om medewerkers in schaarse functies op verpleegafdelingen en in de klinische ondersteuning waar dezelfde problematiek speelt. Zo kan een verpleegkundige die bijvoorbeeld 32 uur werkt, het contract uitbreiden tot maximaal 40 uur.

De maatregelen van het ziekenhuis zijn nog niet definitief. De ondernemingsraad moet nog met de plannen instemmen.

