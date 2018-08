'Mijn robotstem heeft de kwaliteit van mijn leven niet verpest'

In 2010 kreeg Henk Guldemond uit Baflo te horen dat hij strottenhoofdkanker had. Heel bang voor een operatie was hij niet. 'Het was niet anders dat mijn strottenhoofd eruit moest, want anders ging ik dood.'

Er was een grote kans dat Guldemond nooit meer kon praten, maar door een speciale techniek, de zogenaamde spraakklep, kan hij dat toch. Alleen klinkt zijn stem nu een beetje als een robot. 'Ja, mensen kijken mij wel raar aan en kinderen blijven wel langer staren als ik begin met praten. Maar ik zit er niet zo mee.'

'Ik kon weer aan het werk'

Guldemond dacht dat hij na de operatie niet meer kon werken als docent op de Sociale Faculteit in Groningen. Dat bleek toch anders. Hij heeft na zijn operatie nog vier jaar gewerkt en toen ging hij met pensioen. 'De studenten waren heel aardig voor mij en ik heb mij geen moment vervelend gevoeld.'

Spraakklep

Guldemond kan dus praten door middel van een spraakklep. In de hals heeft hij een opening zitten zodat hij kan ademen. Als hij deze opening in de hals afsluit stroomt de lucht vanuit de luchtpijp via een ventiel naar de slokdarm en mondholte. De slokdarm gaat door de luchtstroom trillen en maakt geluid. Met dit geluid kan Guldemond weer praten.

In het verleden moesten patiënten de opening in de hals met de hand afdichten, maar nu is er ook een handsfree spaakklep. In Nederland zijn er twee- tot drieduizend patiënten die zo'n klep hebben.

Ik heb een spraakgebrek en dat wil ik met alle liefde uitleggen Henk Guldemond

'Ik voel mij niet zielig'

Schreeuwen, fluisteren en emotie overbrengen kan Guldemon niet meer met zijn stem. 'Dat vind ik wel jammer, maar ik kan wel gewoon praten.'

Zielig voelt hij zich niet, maar hij vindt het wel fijn om mensen erover te vertellen wat hij heeft. 'Ik heb een spraakgebrek en dat wil ik met alle liefde uitleggen. Dit spraakgebruik heeft de kwaliteit van mij bestaan niet verpest. Ik leef tenminste nog.'

Half miljoen mensen

In Nederland gaat het om een meer dan een half miljoen mensen die niet of nauwelijks kunnen praten. Het kan gaan om belemmeringen die het gevolg zijn van aangeboren stoornissen en beperkingen, of op latere leeftijd zijn ontstaan, na bijvoorbeeld een ongeval of ziekte.

Tweede stem

De patiëntenvereniging HOOFD-HALS voor mensen die geraakt zijn door hoofd-halstumoren maakt zich hard voor bekendheid voor het spraakgebrek dat Guldemond heeft.

'Deze mensen hebben een tweede stem gekregen en die moeten ze laten horen', zegt directeur van de vereniging.