Politie: 'Vernielingen P+R locaties hebben waarschijnlijk zelfde dader'

Bij de recente vernielingen en inbraken bij auto's op de P+R-terreinen bij Kardinge in Groningen en aan de Vondellaan in Haren is waarschijnlijk sprake van dezelfde dader(s).

'De modus operandi [werkwijze]en het moment waarop wijzen daar wel op', zegt de politie.

Geen nieuwe aangiften

Of dit ook geldt voor het parkeerterrein bij Meerstad, kan woordvoerder Anthony Hogeveen niet zeggen: 'Concrete aanwijzingen zijn er niet, maar het zou mij niet verbazen'.

Inmidddels houdt de politie een extra oogje in het zeil op de P+R-terreinen. Dat lijkt te helpen. Hogeveen: 'Sindsdien hebben we nog geen nieuwe meldingen binnengekregen'.

Vorig jaar meer

De vernielingen en inbraken op P+R-terreinen in en rond de stad Groningen zorgden de afgelopen week weliswaar voor opschudding, maar toch zijn het er een stuk minder dan vorig jaar.

Hogeveen: 'In juli dit jaar hebben we in de gemeente Groningen 56 auto-inbraken geregisteerd en 54 vernielingen aan auto's. In dezelfde periode vorig jaar waren dat respectievelijk 75 en 66 gevallen.'

Overlap

Hij voegt er aan toe dat er géén overlap zit tussen beide categorieën. Een inbraak waarbij wordt vernield, wordt dus niet in beide categorieën geteld. 'Soms wordt een aangifte als inbraak geregistreerd, soms als vernieling. Het hangt er ook vanaf of er iets uit de auto is gestolen. Het blijft noodzakelijk om aangifte te doen, zodat duidelijk wordt waar we mee te maken hebben.'

