Afschieten? Hoe ziet een jager het verschil tussen jouw poes en een wilde kat?

Krijgen jagers in onze provincie toestemming om verwilderde katten af te schieten? In Friesland zijn de afgelopen jaren al honderden van deze katten afgeschoten. Ze zouden een bedreiging vormen voor de weidevogels.

Maar hoe zien jagers het verschil tussen een verwilderde kat en een boerderijkat, die zonder halsband de velden afstruint?

Eigen eten zoeken

'Verwilderde katten zijn katten die geen eigenaar hebben. Ze zorgen voor hun eigen eten', legt Martin van Steenwijk van de Groningse afdeling van Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging uit. 'In heel Nederland zijn er bijna een miljoen. De meeste verwilderde katten leven in steden. In het buitengebied zitten er ruim 160.000.'

Vooral natuurverenigingen vragen om afschot van deze 'rovers'. 'Ze jagen vooral 's nachts en de weidevogels kunnen dan niet op tijd wegkomen. Dat is natuurlijk frustrerend voor natuurverenigingen die zoveel tijd en geld steken in de bescherming van weidevogels', begrijpt Van Steenwijk.

Who done it?

Is er bewijs dat de verwilderde katten de oorzaak zijn van deze daling van het aantal weidevogels? 'Nee', geeft Van Steenwijk toe. 'Er zijn sporen te vinden van het doden en eten van de vogels, maar het is moeilijk te zien of de dader een kat, een vos of bijvoorbeeld een bunzing is.'

Als je de populatie effectief wilt terugbrengen, moet je zeventig procent castreren en dat is niet te doen Van Steenwijk - Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging

Vangen?

Om geen onschuldige slachtoffers te maken, zien dierenbeschermers liever dat de verwilderde katten worden gevangen en gecastreerd.

Van Steenwijk: 'Als je de populatie effectief wilt terugbrengen, moet je zeventig procent castreren en dat is niet te doen. De jagersvereniging pleit voor chippen en een halsbandje met een belletje. In steden kun je katten vangen en castreren. Vervolgens kun je proberen die dieren te herplaatsen en als dat niet lukt, ze op humane wijze doden. Voor het landelijk gebied is dat lastiger.'

Garfield

Want hoe voorkom je dat een jager daar een kat ziet, schiet en dat per ongeluk kat Garfield van een boer in de omgeving het loodje legt? 'Een jager moet zijn veld kennen', antwoordt Van Steenwijk. 'Je zult eerst bij de boeren langs moeten om te vragen of zij een kat rond hebben lopen. Pas als blijkt dat dat niet het geval is, mag je het dier schieten.'

De provincie Groningen praat in september over het afschieten van verwilderde katten. Hoe groot is de kans dat er toestemming komt? 'Dat hangt van de provincie af', zegt van Steenwijk. 'Maar bij ons is iedereen goed opgeleid, dus wij zijn er in elk geval klaar voor.'