Lopend Vuur: Een ongeluk filmen op de snelweg? We glijden af met ons fatsoen

Afgelopen weekend kregen tientallen mensen een boete voor het filmen van een dodelijk ongeluk op de A58. Sommigen lieten het stuur zelfs los terwijl ze langs het ongeluk reden.

We leggen steeds vaker nieuws vast dat we zelf waarnemen. Dat leidt soms tot spectaculaire beelden. Soms is het ook nuttig, bijvoorbeeld om te zien wat er gebeurt bij een Turkse coup, een bezetting in Oekraïne of de 'Arabische lente'.

Maar waarom zou je het leed van een ander filmen? Begrijpelijk dat je iets bijzonders wilt vastleggen, maar gaat een stervend persoon op de snelweg niet wat ver?

