Boeren niet meteen uit de problemen als het weer gaat regenen

De komende dagen stijgt de temperatuur opnieuw boven de dertig en blijft het waarschijnlijk weer kurkdroog. Maar vanaf donderdag is er regen voorspeld. Daarmee zijn de problemen voor de boeren nog niet opgelost.

'Er is een groot watertekort ontstaan, dat is niet zomaar weg', zegt Alma den Hertog van boerenorganisatie LTO Noord. Een deel van de oogst is nu al mislukt, stelt ze.

Te weinig voedingsstoffen

Niet alleen akkerbouwers, ook veeboeren hebben last van de droogte.

'Als het regent, frist het gras op het oog wel goed op. Maar er zitten dan te weinig voedingsstoffen in en dan wordt het vee ontevreden.'

Als er over enkele dagen weer regen valt, moet dat niet een hele hoop tegelijk zijn. 'De grond is zo droog, als daar een plensbui op valt loopt het er eigenlijk zo weer af.'

Geleidelijke regenval is beter, bijvoorbeeld voor de aangroei van maiskolven. 'Anders heb je straks wel stengels, maar totaal geen voedingswaarde.'

Aardappelen liggen voor pampus

Voor aardappelen geldt dat vooral de consumptie- en de zetmeelteelt in de Veenkoloniën 'een enorme knauw hebben gehad'. 'Ze liggen nu echt een beetje voor pampus op het veld.'

Bij bepaalde gewassen kan de schade nog wel beperkt worden, als het gaat regenen. Zo staan er volgens Den Hertog her en der nog wel groene maisvelden in de provincie.

