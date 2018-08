Deel dit artikel:











Een burgemeester in korte broek, mag dat? Zo zit de locoburgemeester van Loppersum er vandaag bij (Foto: Bé Schollema)

Het is nog altijd warm in onze provincie. Ook locoburgemeester Bé Schollema van Loppersum heeft er last van, laat hij weten op Twitter en Facebook.

Hij heeft een korte broek aan op het werk. 'Kan dit nou wel of niet?', vraagt hij zich af. 'Ambtelijk is men er nog niet uit', grapt hij erbij. Trendsetter Toch heeft zijn tweet een serieuzere ondertoon: Schollema laat weten de tijd rijp te vinden voor korte broeken bij burgemeesters. Hij pleit er dan ook voor dat burgemeesters er makkelijker mee om moeten gaan. 'Vooral als je een dag op kantoor werkt. Als je naar iets bijzonders toe moet, bijvoorbeeld een verjaardag van iemand die 101 wordt, dan wil ik wel een lange broek aan. Maar ik hoop dat ik een trendsetter ben.' Op sociale media zijn de reacties verdeeld: 'Een korte broek kan best' In april hadden we een Lopend Vuur-stelling over een korte broek op het werk. Dat was nog voor de aanhoudende tijd van droogte en hitte deze zomer. 59 procent van de stemmers vond toen dat een korte broek op werk best kan. Maar kan dat bij een burgemeester ook? Maar nu dan de vraag: hoe zit dat bij een (loco)burgemeester?