Gemeente Veendam blij met overeenkomst over Gezondheidscentrum

Het staat al jaren op de agenda in Veendam, maar nu lijkt het écht definitief. De gemeente Veendam meldt dat er een doorbraak is inzake de komst van Gezondheidscentrum Lloyd's Terras (GCLT).

Dat centrum zou op het Lloyd's Terras in Veendam worden gevestigd, achter de Jonker Loods. Het plan is dat verschillende huisartsenpraktijken, apothekers en fysiotherapeuten zich daarin gaan vestigen.

Vergunning

Initiatiefnemers GCLT en de gemeente Veendam hebben afgesproken dat er een omgevingsvergunning wordt aangevraagd. Vervolgens zal in september 2018 een overeenkomst worden ondertekend.

Goede ontwikkeling

Wethouder Henk Jan Schmaal zegt namens het college blij te zijn met de overeenstemming.

'Enkele jaren is er door initiatiefnemers druk gewerkt aan de plannen voor de bouw van dit gezondheidscentrum. Het is goed, in een veranderend zorglandschap, dat het nu zover is dat er daadwerkelijk wordt gestart. De komende weken werken we de afspraken verder uit, zodat in september de overeenkomst definitief getekend kan worden.'

