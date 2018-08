Aardbevingsregio kritisch op Wiebes' wet voor toekomstige schadeafhandeling

De provincie, gemeenten en maatschappelijke organisaties in Groningen zijn kritisch op het wetsvoorstel voor de toekomstige afhandeling van schade door gaswinning. Zo zou de NAM in de nieuwe wet niet langer aansprakelijk zijn voor de schade door gaswinning.

Nu is de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen nog verantwoordelijk voor de schadeafhandeling. Maar de naam van de organisatie zegt het al: die is tijdelijk. In de toekomst moet het Instituut Mijnbouwschade de schadeafhandeling overnemen.

Niet blij

De Groninger overheden en maatschappelijke organisaties zijn niet blij met de veranderende aansprakelijkheid van de NAM in het wetsvoorstel. Ze willen niet dat bewoners en bedrijven later in een civiele procedure nadeel ondervinden van die veranderende aansprakelijkheid.

Versnippering

Naast de kritiek op de veranderende aansprakelijkheid, zijn de Groningers ook bang voor versnippering. Want er is niet alleen sprake van schadeafhandeling, maar ook van een versterkingsoperatie.

'Wat is schade en waar begint versterken?', vraagt het Groninger Gasberaad zich af in haar reactie op het wetsvoorstel. 'Is het herhaaldelijk herstellen van een muur een goede oplossing of moet deze muur in één keer goed worden aangepakt?'

Duurt het lang?

De partijen zijn ook bang dat de schadeafhandeling te lang gaat duren. Nu al kampt de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen met grote achterstanden in de afhandeling. De provincie, gemeenten en maatschappelijke organisaties hebben dezelfde angst bij het nieuwe Instituut Mijnbouwschade.

Het wetsvoorstel ligt nu al een aantal weken ter inzage. Er kan tot 14 augustus op gereageerd worden.

