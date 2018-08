Hardnekkige fietsenheler krijgt weer straf

Voor heling van acht fietsen is een 38-jarige man uit Polen door de politierechter veroordeeld tot drie maanden celstraf.

Op verzoek van de Nederlandse autoriteiten werd de man naar Duitsland gevolgd en op 22 maart 2017 opgepakt.

Weggekraste framenummers

Hij reed in een busje met een Pools kenteken, toen hij over de grens bij Bad Nieuweschans staande werd gehouden. In de bus stonden acht nieuwe fietsen. Deze bleken gestolen tussen eind oktober en medio november 2016 in en rondom de stad Groningen. De framenummers waren grotendeels weggekrast.

Hard bewijs

Volgens de officier van justitie was de man op weg naar Polen om daar de fietsen aan de man te brengen. Volgens de politierechter was er te weinig hard bewijs om de man te veroordelen voor diefstal van de fietsen. Maar voor heling - het bezit van de gestolen fietsen - wèl.

De man is vanaf 2000 in Nederland, in Duitsland en in Polen meerdere keren veroordeeld voor fietssendiefstallen en heling.

Medeverdachte

Een medeverdachte in deze zaak kreeg in maart dit jaar twee maanden cel, waarvan een maand voorwaardelijk. De straf viel voor deze man lager uit omdat hij, in tegenstelling tot de Pool, verder geen strafblad heeft.

Lees ook:

- Polen opgepakt, 'veel minder fietsen gestolen'

- Pool bestraft voor helen splinternieuwe fietsen uit Stad

- Geen extra manuren voor aanpak fietsendiefstal, maar een tweede fietsslot

- Meeste fietsen gestolen in Groningen