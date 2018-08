Groninger Dorpen wil vrijstelling ozb buurt- en dorpshuizen Midden-Groningen

De vereniging Groninger Dorpen pleit voor vrijstelling van de onroerendezaakbelasting (ozb) voor buurt- en dorpshuizen in de gemeente Midden-Groningen.

In een brandbrief aan het college van burgemeester en wethouders staat dat 'dat de gemeente de buurt- en dorpshuizen voor een fors bedrag aan ozb heeft aangeslagen'.

Na de fusie van de gemeenten Menterwolde, Hoogezand-Sappemeer en Slochteren heeft Midden-Groningen alle belastingtarieven gelijkgetrokken. Vooral de buurt- en dorpshuizen uit de voormalige gemeente Slochteren komen er daardoor bekaaid van af.

'Slochteren kende door de aardbevingsproblematiek de laagste ozb-tarieven', zegt Pieter Knol van Groninger Dorpen die namens veertien buurt- en dorpshuizen uit Midden-Groningen de brief heeft gestuurd.

Ongelijkheid

Daardoor ontstaat er ongelijkheid tussen de dorpshuizen uit de verschillende gemeenten. Daarnaast kende Hoogezand-Sappemeer een subsidie om de dorpshuizen te compenseren voor de ozb-aanslag. Die regeling geldt nog steeds.

De bedragen die de dorpshuizen voor de kiezen krijgen, liggen tussen de 1000 en 1500 euro. Knol: 'Voor dorpshuizen is dat een flink bedrag.'

'Leefbaarheid in gevaar'

'We willen iedereen bereiken', zegt Johan Schrör van Pand 404, het dorpshuis in Harkstede. 'Maar door de ozb-verhoging moeten we ineens een stuk meer betalen. De leefbaarheid komt in gevaar.'

In plaats van zo'n 1.200 euro betaalt het dorpshuis dit jaar bijna 1.900 euro aan onroerend zaakbelasting. Ongeveer 700 euro: 'Dat is voor ons een flink bedrag', zegt Schrör.

'Financieel kwetsbare organisaties'

Om de aanslag het hoofd te bieden, moeten sommige buurthuizen maatregelen treffen zoals het heffen van entree of het omhoog schroeven van de contributie. 'Het lijdt geen twijfel dat dorps- en buurthuizen financieel kwetsbare organisaties zijn', schrijft Knol in de brief namens Groninger Dorpen.

Geen entree

In prinipe wil het dorpshuis in Harkstede alles gratis doen, zegt Schrör. 'We willen geen entree heffen voor onze activiteiten. Maar deze verhoging, die moeten we ergens mee bekostigen.'

Het pand van de dorpsvereniging in Harkstede is eigendom van de stichting. De voorzitter baalt van het verschil dat er zou zijn met dorpshuizen die eigendom zijn van de gemeente. 'Ik heb gehoord dat een deel van de dorpshuizen in Hoogezand vrijstelling zou krijgen. Dat wij dat niet krijgen is niet eerlijk.'

Sociale functie

Volgens Knol hebben de huizen een belangrijke sociale functie. 'Het is voor velen een ontmoetingsplek en er worden veel activiteiten gehouden die belangrijk zijn voor een dorp.'

Om de voorkomen dat er buurt- en dorpshuizen verdwijnen, wil Groninger Dorpen graag om tafel met de gemeente Midden-Groningen. Laatstgenoemde laat weten 'na de zomervakantie graag in gesprek te gaan met de dorpshuizen' en dat ze 'ervan uitgaan dat we samen met de betrokkenen tot een oplossing kunnen komen'.

