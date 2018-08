De post komt morgen mogelijk later

De post kan deze dagen later komen dan normaal. Postbezorgers van PostNL mogen vanwege de aanhoudende hitte ook 's avonds hun post bezorgen.

Eind vorige week liet het bedrijf de ruimere bezorgtijden weten aan haar personeel.

Dinsdag

De regel is van toepassing als het KNMI in de regio temperaturen boven de 30 graden verwacht. In Groningen gaat het dan over deze maandag en dinsdag. Woensdag wordt het koeler.

Voor middernacht

De voorwaarde voor de bezorgers is dat de post voor middernacht is bezorgd. Het bedrijf maakte de keuze na overleg met de ondernemingsraad over de voortdurende hoge temperaturen.

Lees ook:

- Lopend Vuur: Ik verstuur al jaren geen kaarten meer (juli)

- Lopend Vuur: Een korte broek naar het werk moet kunnen (april)